Британия станет «прекрасной мишенью» для России после размещения американского ядерного оружия

Размещение американского ядерного оружия в Великобритании создает угрозу полного уничтожения этого островного государства. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, в случае ядерного противостояния Лондон может стать удобной мишенью для ответного удара России.

Сенатор подчеркнул, что передача ядерного оружия США Британии является прямым нарушением договора о его нераспространении. «Сейчас США хотят в Англии разместить порядка 100 боеголовок. Я так понимаю, что речь всё-таки идет о тактическом оружии, но оно тоже очень мощное сейчас. По мощи оно превосходит то оружие, которое использовали американцы при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки», – отметил Джабаров, выступая в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор полагает, что действия США создают угрозу полного уничтожения Британии. «Думаю, что это никого не спасет. А для Великобритании создает дополнительную угрозу полного уничтожения – этого последнего островка, где американцы имеют полное влияние. Ну что такое размещение ста ядерных боеприпасов? Они даже не смогут ими воспользоваться, если, не дай Бог, начнется ядерное противостояние. А вот как мишень для ответных ударов со стороны России прекрасна. Мы знаем, куда бить, куда наносить удары», – констатировал он.

При этом, как считает Джабаров, отказ США от норм международного права подчеркивает необходимость реформирования всей системы международной безопасности. «Реформа ООН давно назрела. Но прежде, чем что-то реформировать, надо сначала продумать, потому что разрушить можно очень быстро, а взамен можем оказаться без последнего механизма международного регулирования, которым является ООН и Совет безопасности», – пояснил сенатор.

«Надо продумать, как это сделать так, чтобы не сгубить всю систему международной безопасности. Это очень опасная вещь. Она создавалась не на пустом месте, а по итогам Второй мировой войны. Я бы не хотел, чтоб новая система создавалась по итогам Третьей мировой войны», – заключил Джабаров.

Ранее сегодня глава отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт сообщил, что подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании продолжается.

Москва, Мария Соколова

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