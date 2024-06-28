Нападение мигрантов на многодетного отца в Москве: глава СКР повторно потребовал возбудить уголовное дело

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин повторно поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов из Таджикистана на жителей столицы в одном из торговых центров Москвы. Как говорится в сообщении ведомства, отказ в расследовании последовал из прокуратуры.

Как пояснили в СКР, в июне текущего года, согласно данным в социальных медиа, в одном из торговых центров двое иностранцев избили многодетного отца в ответ на замечание о несоблюдении ими правил поведения в общественном месте. Отмечается, что фигуранты применили насилие также в отношении супруги потерпевшего в присутствии их детей. У пострадавшего диагностирован перелом носа и другие телесные повреждения. До настоящего времени виновные лица не задержаны и к ответственности не привлечены.

В ведомстве уточнили, что первоначально по данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве было принято решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), которое на следующий день отменил заместитель Бабушкинского межрайонного прокурора города Москвы Иван Селезнев. Решение о повторном возбуждении уголовного дела также было отменено постановлением и.о. прокурора Северо-Восточного административного округа города Москвы Сослана Дударова, которое в настоящий момент обжалуется.

Глава СК России поручил руководителю ГСУ Следственного комитета по городу Москве Андрею Стрижову повторно возбудить уголовное дело по данному факту. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – подчеркнули в следственном ведомстве.

Напомним, накануне глава СКР заявил, что прокуратура зачастую более заинтересована в защите иностранцев, чем россиян. «Возбуждаем уголовное дело по миграционному преступлению, а прокуратура использует свое право и отменяет наше решение. Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом: они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до 3-4 раз приходится», – рассказал Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме.

Москва, Елена Володина

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