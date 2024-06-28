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Пятница, 28 июня 2024, 17:45 мск

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Нападение мигрантов на многодетного отца в Москве: глава СКР повторно потребовал возбудить уголовное дело

Фото СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин повторно поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов из Таджикистана на жителей столицы в одном из торговых центров Москвы. Как говорится в сообщении ведомства, отказ в расследовании последовал из прокуратуры.

Как пояснили в СКР, в июне текущего года, согласно данным в социальных медиа, в одном из торговых центров двое иностранцев избили многодетного отца в ответ на замечание о несоблюдении ими правил поведения в общественном месте. Отмечается, что фигуранты применили насилие также в отношении супруги потерпевшего в присутствии их детей. У пострадавшего диагностирован перелом носа и другие телесные повреждения. До настоящего времени виновные лица не задержаны и к ответственности не привлечены.

В ведомстве уточнили, что первоначально по данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве было принято решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), которое на следующий день отменил заместитель Бабушкинского межрайонного прокурора города Москвы Иван Селезнев. Решение о повторном возбуждении уголовного дела также было отменено постановлением и.о. прокурора Северо-Восточного административного округа города Москвы Сослана Дударова, которое в настоящий момент обжалуется.

Глава СК России поручил руководителю ГСУ Следственного комитета по городу Москве Андрею Стрижову повторно возбудить уголовное дело по данному факту. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – подчеркнули в следственном ведомстве.

Напомним, накануне глава СКР заявил, что прокуратура зачастую более заинтересована в защите иностранцев, чем россиян. «Возбуждаем уголовное дело по миграционному преступлению, а прокуратура использует свое право и отменяет наше решение. Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом: они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до 3-4 раз приходится», – рассказал Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме.

Москва, Елена Володина

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Метки / Нелегальная миграция

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