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Скандальная сенсация: Германия в растерянности после решения о размещении американских ракет

Обнародованный на саммите НАТО в Вашингтоне договор США и Германии о возвращении с 2026 года в Европу ракетных систем, способных летать намного дальше двух тысяч километров, стал скандальной сенсацией даже для ФРГ. Такое мнение высказал глава Института стран Европы, член РСМД Алексей Громыко, выступая сегодня на «круглом столе» в Москве по итогам форуму Североатлантического альянса.

«Эти системы перекроют не только полностью европейскую часть нашей страны, но даже и дальше. И уже вчера, когда свое мнение стали высказывать известные германские специалисты по контролю над вооружениями, то даже эти очень сведущие люди в растерянности от того, что вообще сподвигло [канцлера ФРГ Олафа] Шольца пойти на такой шаг», – подчеркнул эксперт.

«Так что система по контролю над вооружениями разваливается дальше. И это действительно очень печальное и драматическое развитие событие», – заключил Громыко.

Москва, Мария Соколова

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Метки / Германия

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