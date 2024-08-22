Квартир на первом этаже больше не будет: власти Подмосковья подправили градостроительные нормы

В Московской области вступило в силу постановление регионального правительства, в котором пересмотрены некоторые градостроительные нормативы для многоквартирных домов. Новые нормы распространяются на все проекты, которые еще не прошли согласование.

В частности, в многоквартирных домах делать жилыми первые этажи теперь запрещается, если здание более 4 этажей. При этом высота первых этажей должна быть не менее 4,2 м, следует из документа.

Количество мест для постоянной парковки автомобилей определятся как 90% от расчетного показателя автомобилизации местного населения. В Подмосковье этот показатель составляет 356 машин на тысячу жителей. Не менее 25% из них должны находиться в границах жилого квартала. Остальные 75% – в границах жилого района или на прилегающих производственных территориях, но так, чтобы пешеходный маршрут до них не превышал 1,2 км.

Согласно постановлению, при реализации проектов необходимо предусматривать временные парковки из расчета не менее 18% от общего уровня 356 машин на тысячу жителей.

У каждого жилого дома должна быть собственная благоустроенная придомовая территория, хотя можно делать и единый двор для нескольких соседних домов. Детские площадки и площадки для отдыха надо размещать на расстоянии не более 100 м от дома, а спортивные удалять от дома не более чем на 500 м.

Одновременно все эти элементы благоустройства (детские, спортивные площадки и пр.) разрешается размещать не только на земле, но и на эксплуатируемых кровлях. Требования к максимальной удаленности от дома детских площадок при высотной застройке такие же, как и для невысотной (не более 100 м). А все остальные площадки должны быть не дальше 300 м.

По сведениям РБК, в ближайшее время в Московской области должно быть подписано еще одно постановление, касающееся будущих новостроек. Оно введет запрет на строительство в Подмосковье однокомнатных квартир до 28 кв. м и двухкомнатных до 44 кв. м.

Москва, Анастасия Смирнова

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