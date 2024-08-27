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Вторник, 27 августа 2024, 17:48 мск

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У них там «демократия»: Лукашенко высказался о задержании основателя Telegram

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал арест во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По его словам, такие решения Парижа осуждать не следует.

«Я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы – не Дуровы… Виноват – иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» – сказал белорусский лидер, слова которого цитирует агентство «БелТА».

Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин однажды рассказал ему об одном из разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном после выборов в Белоруссии. Французский лидер в том телефонном разговоре с президентом России упомянул о белорусской тематике: «Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные… (после выборов это был разговор)».

При этом в самой Франции тогда были акции «желтых жилетов». «Помните, они мочили там, не глядя на то, женщина – не женщина. И Путин рассказывает: «А я ему говорю: Эммануэль, ты посмотри, что во Франции творится». Вы же, говорит, без разбору бьете всех там – женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: «Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура», – рассказал Лукашенко.

Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Местная прокуратура сообщила, что ему вменяют пособничество 12 преступлениям, связанным с отсутствием модерации контента в Telegram и недостаточным сотрудничеством администрации мессенджера с властями страны. По мнению следствия, позиция администрации мессенджера осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями. Удерживать Дурова под стражей могут до 28 августа.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании сооснователя Telegram не является политическим. По его словам, власти его страны действуют в рамках закона.

В Москве не исключили, что дело Дурова может итоге все-таки оказаться политическим.

Минск, Анастасия Смирнова

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