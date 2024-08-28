«Повод для обеспокоенности есть»: в Кремле согласны с Трампом о риске мировой войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с опасениями экс-президента США Дональда Трампа о риске третьей мировой войны после вторжения украинских войск в Курскую область. По его словам, многие западные страны уже напрямую «по уши залезли» в этот конфликт.

«Многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт. Такие вылазки, как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность», – пояснил представитель Кремля (цитата по РБК).

«Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае можно с пониманием относиться к таким алармистским заявлениям», – подчеркнул Песков.

Ранее Трамп заявил, что новый глобальный конфликт сейчас ближе, чем когда-либо. «Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет Третья Мировая война», – сказал экс-президент США.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, пытаясь оттянуть российские войска из Донбасса. По данным Минобороны РФ на 27 августа, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Москва, Анастасия Смирнова

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