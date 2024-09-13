В России готовятся разрешить использовать иностранные технологии без согласия их владельцев

В Госдуму внесен законопроект, который позволит использовать иностранные технологии без разрешения владельцев патентов. Соответствующий документ зарегистрирован в информационной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту закона, авторами которого выступили сенаторы Андрей Кутепов и Юрий Федоров, отмечается, что после начала специальной военной операции многие западные патентообладатели ушли или объявили об уходе с российского рынка, оставив после себя современное технологическое оборудование. При этом российские правообладатели не могут их использовать.

«Кроме этого, у российских правообладателей отсутствуют лицензии на непосредственное применение технологий, а также законодательная возможность использования объектов патентных прав, принадлежащим ушедшим зарубежным правообладателям без их согласия. Аналогичная проблема проявляется тогда, когда необходимо при обратном инжиниринге воспроизвести изделие, которое охраняется российским патентом на территории Российской Федерации. Соответствующие ограничения в виде запрета на использование нарушают сложившееся технологические цепочки и останавливают большой процесс производства, что является недопустимым», – подчеркивается в документе.

Как считают авторы документа, в таких условиях возникает необходимость разрешения использования на территории России объектов патентных прав, принадлежащих зарубежным патентообладателям, которые прямо заявили о нежелании работать на российском рынке, без их согласия, с уведомлением и с выплатой соразмерной компенсации.

Так, законопроектом предлагается предоставить возможность обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца, если владелец патента связан с недружественными иностранными государствами, в том числе если он гражданин этих стран, если патентообладатель отказался выполнять лицензионный договор или затрудняет использование лицензии, что приводит к недоступности патентованных объектов и товаров в РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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