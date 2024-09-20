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Белоруссия проведет военные учения на границе с Польшей

Фото: пресс-служба МВД Белорусии

Министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении командно-штабного учения территориальных войск Каменецкого района Брестской области, который граничит с Польшей. В сообщении ведомства уточняется, что учебный сбор пройдет с 23 по 25 сентября.

«В нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса на свои штатные должности, представители Каменецкого районного отдела внутренних дел, а также отряд народного ополчения, созданный из добровольцев района», – пояснили в Минобороны Белоруссии.

В ведомстве также пояснили, что при отработке всего комплекса задач, возложенных на силы территориальной обороны района, основное внимание планируется уделить: охране и обороне объектов обеспечения жизнедеятельности населения; борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника; обеспечению мер военного положения, в котором совместно с сотрудниками милиции непосредственное участие примут добровольцы народного ополчения.

Минск, Анастасия Смирнова

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