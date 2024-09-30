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В Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ

Кабинет министров внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен в целях реализации задачи, поставленной президентом России, по повышению минимального размера оплаты труда опережающими темпами и обеспечению роста МРОТ к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой на 2023 год – не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Предполагается, что после принятия законопроекта соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.

Напомним, в этом году минимальный размер оплаты труда был повышен на 18,5% – до 19 242 рубля.

Москва, Светлана Антонова

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