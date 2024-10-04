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Пятница, 4 октября 2024, 17:45 мск

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Россия продает нефть дороже западного «потолка» цен

Российская нефть марки Urals продается на международном рынке на $5 дороже установленного западными санкциями ценового потолка, передает агентство Reuters.

Аналитики связывают эту ситуацию с биржевым подорожанием североморского «черного золота» марки Brent, которая растет на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. В настоящее время котировки колеблются около $78 за баррель.

По расчетам Reuters, почти весь год российская нефть продается дороже обозначенного санкциями уровня в $60 за баррель, а в конце августа превысила отметку в $65.

Основным покупателем «черного золота» из России западными СМИ называют Индию.

Стоит отметить, что накануне Минфин РФ сообщил о недополучении 38,6 млрд рублей ожидаемых нефтегазовых доходов по итогам сентября 2024 года.

Лондон, Анастасия Смирнова

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Метки / Нефть и газ

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