Россия продает нефть дороже западного «потолка» цен

Российская нефть марки Urals продается на международном рынке на $5 дороже установленного западными санкциями ценового потолка, передает агентство Reuters.
Аналитики связывают эту ситуацию с биржевым подорожанием североморского «черного золота» марки Brent, которая растет на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. В настоящее время котировки колеблются около $78 за баррель.
По расчетам Reuters, почти весь год российская нефть продается дороже обозначенного санкциями уровня в $60 за баррель, а в конце августа превысила отметку в $65.
Основным покупателем «черного золота» из России западными СМИ называют Индию.
Стоит отметить, что накануне Минфин РФ сообщил о недополучении 38,6 млрд рублей ожидаемых нефтегазовых доходов по итогам сентября 2024 года.
Лондон, Анастасия Смирнова
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