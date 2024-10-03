Россия недополучила почти 40 млрд рублей ожидаемых Минфином нефтегазовых доходов

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов России от ожидаемого месячного объема по итогам сентября 2024 года составило -38,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2024 года в размере 110,4 млрд рублей.

В этих условиях, как пояснил Минфин, совокупный объем средств, которые будут направлены на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года, соответственно. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,1 млрд рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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