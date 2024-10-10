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Четверг, 10 октября 2024, 15:52 мск

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Путин снял визовые ограничения для граждан Грузии

Фото: president.gov.ge

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о распространении безвизового режима на всех граждан Грузии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В новой редакции указа главы государства больше не содержится исключений, для которых требовалось оформлять визу. Раньше на срок свыше 90 дней могли въезжать не все граждане Грузии, в том числе – для осуществления трудовой деятельности или обучения. Теперь ограничения для них были сняты.

Указ Путина вступил в силу после его подписания.

Стоит отметить, что безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. Грузия вернула безвизовый режим для россиян в одностороннем порядке в 2012 году.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Грузия

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