Госказна увеличится: Госдума приняла проект федерального бюджета в первом чтении

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Одновременно принято постановление, в котором отражены основные направления доработки законопроекта ко второму чтению.

Предполагается, что в 2025 году доходы госказны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей, что в номинальном выражении на 11,6 % больше, чем в текущем году. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, увеличение запланировано за счет повышения ненефтегазовых доходов, доля которых в общем объёме вырастет до 72,9 %. Расходы бюджета повысятся до 41 трлн 469 млрд рублей.

Глава нижней палаты парламента обратил внимание, что, «как и в предыдущие годы, основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами». «Также предусмотрены средства на укрепление обороноспособности страны, обеспечение технологического суверенитета России, поддержку ключевых отраслей экономики и развитие регионов», – добавил он.

Одновременно с одобрением в первом чтении проекта федерального бюджета Госдума также приняла постановление, в котором отражены основные направления доработки законопроекта ко второму чтению. По словам Володина, речь идет об увеличении ассигнований на деятельность фонда «Защитники Отечества», дополнительных средствах на развитие автомобильных дорог регионального значения, сельских территорий, на развитие прикладной науки, в том числе на программу создания сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем.

Стоит отметить, что фракция «эсеров», как и компартия, подготовила собственный альтернативный проект бюджета, в который по доходам на 9,3 трлн, по расходам – на 8,1 трлн рублей превышает правительственный. Как пояснил лидер справедливороссов Сергей Миронов, в документе предлагается отменить пенсионную реформу, заморозить тарифы ЖКХ, повысить прожиточный минимум, существенно увеличить финансирование по статьям «Социальная политика», «Образование», «Здравоохранение».

«Мы предлагаем сместить акценты с поддержки банковского, сырьевого секторов на поддержку производства и граждан. Сегодня в ходе первого чтения проекта бюджета в Госдуме мы воздержимся от голосования. Во втором чтении позиция фракции будет зависеть от того, прислушается ли Минфин к нашим предложениям», – уточнил Миронов.

В КПРФ также обратили внимание на свой альтернативный проект госбюджета, объем которого превышает 50 трлн рублей. Как отметил лидер компартии Геннадий Зюганов, формирование правительственного бюджета на две трети идет за счет налога на добавленную стоимость, налоговых добавок на экспорт продукции, увеличение тарифов и штрафов, хотя госказна должна в основном увеличиться за счет экономики.

«И в этом отношении пора бы и олигархии поддержать нашу экономику и социальную сферу. На мой взгляд, даже в этих условиях она не желает раскошелиться. Хочу напомнить, сегодня 500 наших олигархов имеют 700 млрд долларов. Это в переводе по нынешнему курсу 63 триллиона. Полтора бюджета, 40% всех финансовых активов у них в руках. Это у нас огромный резерв. Давайте проявлять волю, которую мы сейчас проявляем в международном плане и на внутреннем рынке», – подчеркнул Зюганов.

Москва, Анастасия Смирнова

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