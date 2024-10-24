Наметился «разворот»? Спикер Госдумы жестко высказался о «зеленой экономике» и её лоббистах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг жесткой критике навязываемую Западом так называемую «зеленую экономику» под благовидным предлогом сохранения экологии и негативно оценил деятельность лоббистов этого направления. По его словам, бездумное финансирование таких проектов может привести к краху, как это уже произошло в Германии.

«Вы помните, что происходило в мире, когда нам пытались навязывать вот эту зеленую энергетику и развили тему борьбы с парниковым эффектом, газами? На самом деле цель всего этого очевидна: пытались конкурентные преимущества других стран перечеркнуть, а свои разработки протолкнуть на рынок и еще заставить всех платить. За этим Вашингтон стоит, Брюссель, крупнейшие компании – американские в первую очередь. И совершенно очевидно: это направлено против таких стран, как Венесуэла, Россия, Иран – всех тех, кто обладает конкретными природными ресурсами, – нефтью, газом, углем. Это касается многих стран», – пояснил Володин.

В этой связи спикер Госдумы предостерег от реализации «навязанным решений со стороны наших оппонентов». «У нас есть преимущества и по нефти, и по газу, и, понятно, надо также брать, конструировать машины на газомоторном топливе. А мы уходим на автономные источники, которые предлагают нам те, у кого нет этого. И зачастую нам берут и начинают некоторые подсовывать красиво эти решения. Это ущерб нашим конкурентным преимуществам. Мы должны это понимать, и здесь очень важно, чтобы профессионалы, специалисты не только говорили, но и предупреждали от ошибок в этой сфере», – подчеркнул он.

«Вот что произошло в Европе, которая пострадала от того, что их Америка затащила в это, дальше подсадила на свой сланцевый дорогой газ. Он в четыре раза дороже для европейских государств. При этом сделали все, чтобы запретить строительство атомных станций в Европе. В итоге у них огромный дефицит. В результате этого промышленные крупнейшие предприятия из Германии ушли в Соединенные Штаты Америки. Вашингтон развалил экономику Германии», – констатировал Володин.

«Те, кто пытается лоббировать зеленую экономику, повестку под благими намерениями, должен понимать: мы не имеем права отказываться от своих конкурентных преимуществ. У нас есть уголь, газ, нефть. Надо развивать вот эти направления. И они долго еще будут нам помогать, и мы будем иметь эти преимущества. А когда мы отказываемся от этого и уходим туда, где у нас нет никаких преимуществ, может случиться так же, как случилось в Германии», – считает Вячеслав Володин.

Стоит отметить, что ранее в Госдуме представители парламентской оппозиции неоднократно обращали внимание, что правительство РФ проталкивает законопроекты как раз в рамках «зеленой повестки», что в итоге вредит интересам России. Тем не менее, большинство из «Единой России» поддерживало такие документы.

Москва, Анастасия Смирнова

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