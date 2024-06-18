«Зеленая повестка» как путь на кладбище: в Госдуме поспорили о экологических перспективах России

Сегодня на пленарном заседании Госдумы разгорелась дискуссия относительно «зеленой повестки», которая, по мнению ряда парламентариев, является навязанным Западом проектом для удушения отечественной экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения также прозвучало мнение, что Россия движется в рамках этой политики на кладбище.

В частности, при рассмотрении законопроекта о штрафах за нарушение квот по выбросам замглавы комитета по экономической политике Михаил Делягин заявил, что «зеленая» повестка является «одним из способов удушения нормально развивающихся экономик, которые конкурируют с Западом». «Когда у нас что-то развивается это неминуемо ведет к выбросам. Выбросов нет на кладбище. Нас сейчас собираются загнать именно туда. Под благовидными предлогами это та самая западная повестка дня», – подчеркнул он.

«Да, у 50-ти олигархов действительно никаких проблем не будет. И не только потому, что власть их контролирует в ручном режиме, но и потому, что, насколько я могу предположить, они контролируют некоторые части этой власти. А у предприятий обычных, которые где-то кому-то перейдут дорогу, тем же самым олигархам перейдут дорогу, – к ним завтра придут и скажут: отчеты, килограммы бумаг, у нас же цифровизация, значит – килотонны бумаг, и где-то не там запятая – мы вас будем карать жестоко, беспощадно и последовательно. По сути дела, это сегодня способ злоупотребления монопольным положением, недобросовестной конкуренции, устранения неугодных», – заявил депутат.

«Грязным топливом, а оно очень дорогое, топят от безысходности. Всегда, когда есть возможность, стараются топить чистым топливом. Но, правда, у нас завышенные тарифы, скажем, на электричество, поэтому совсем чистое отопление сделать невозможно. И вот вместо того, чтобы бороться с произволом монополий в сфере естественных монополий мы сейчас создаем предпосылки для того, чтобы можно было останавливать наше развитие безупречно корректными экологическими терминами. Когда мы окажемся на кладбище, мы обнаружим, что там действительно нет никаких выбросов. Но я не знаю кто, кроме уважаемых профильных министерств сможет этому порадоваться», – подытожил Делягин.

Замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган со своей стороны обратил внимание, что законопроект касается штрафов за нарушение квот по выбросам. «Михаил Геннадьевич (Делягин) сказал, что «зеленую» повестку придумали буржуи. «Зеленую» повестку придумали люди РФ, которые хотят дышать чистым воздухом. И по поводу «на кладбище тихо» – тихо на самом деле, а вот отходы там достаточно серьезные и выбросов там гораздо больше, чем у вас, к примеру на огороде, когда вы делаете костер. Потому что это выбросы в почву и в водные объекты, поэтому очень много ограничений при создании кладбищ. Да, там тихо, но там выбросов достаточно много», – пояснил Коган.

В итоге при одном воздержавшемся Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении оборотных штрафов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей за несоблюдение установленных квот выбросов загрязняющих веществ в воздух. В частности, за несвоевременное предоставление планов по достижению квот, а также за воспрепятствование доступу на территорию объекта для уточнения сведений вводится штраф для должностных лиц – до 20-30 тысяч рублей, для юрлиц – до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении санкции возрастут до 70 и 250 тысяч рублей соответственно.

Москва, Мария Соколова

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