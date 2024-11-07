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Четверг, 7 ноября 2024, 21:41 мск

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В Кремле не верят, что Трамп за ночь разрешит украинский кризис

В Кремле считают преувеличением высказывание Дональда Трампа, который заявил о своей способности после избрания на пост президента США за ночь разрешить конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», – сказал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, пока рано делать какие-либо выводы, как Трамп будет действовать по украинскому вопросу. При этом Песков отметил, что в Москве помнят его слова о намерении предложить шаги по разрешению кризиса еще до инаугурации.

«Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей», – пояснил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира, если он завершит конфликт на Украине.

Накануне букмекеры объявили о приеме ставок по поводу выполнения этого предвыборного обещания Трампа. Согласно последним данным, в способность Трампа остановить украинский конфликт верят 45% участников спора.

Москва, Светлана Антонова

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