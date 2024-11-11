В Кремле готовы, что Трамп нарушит свои обещания

Помощник главы российского государства Николай Патрушев считает, что нужно быть готовыми к нарушению обещаний, которые избранный президент США Дональд Трамп давал в ходе своей избирательной кампании. Об этом Патрушев заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный, он будет обязан их исполнить», – отметил он.

При этом помощник президента РФ обратил внимание, что в предвыборный период Трамп делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей, в итоге проголосовавших против деструктивной внешней и внутренней политики, которую проводила действующая администрация президента США.

«Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями», – пояснил Патрушев.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube