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Понедельник, 11 ноября 2024, 18:51 мск

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В Кремле готовы, что Трамп нарушит свои обещания

Фото: cnn.com

Помощник главы российского государства Николай Патрушев считает, что нужно быть готовыми к нарушению обещаний, которые избранный президент США Дональд Трамп давал в ходе своей избирательной кампании. Об этом Патрушев заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный, он будет обязан их исполнить», – отметил он.

При этом помощник президента РФ обратил внимание, что в предвыборный период Трамп делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей, в итоге проголосовавших против деструктивной внешней и внутренней политики, которую проводила действующая администрация президента США.

«Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями», – пояснил Патрушев.

Москва, Анастасия Смирнова

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