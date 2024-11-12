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Банк России опроверг данные о весеннем снижении ключевой ставки

Банк России выступил с опровержением сообщений, что сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме дала прогноз по понижению ключевой ставки на весну 2025 года. Как сообщили депутаты, на такой оптимистичной ноте завершился разговор с главой регулятора.

В Центробанке опровергли слова представителя компартии. «Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория ключевой ставки опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания Совета директоров Банка России 25 октября 2024 года», – говорится в сообщении ЦБ, которое цитируют информагенства.

Ранее сегодня член комитета Думы по аграрным вопросам Мария Прусакова сообщила, что Набиуллина сказала на встрече с коммунистами, что ключевая ставка с марта «будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года».

После опровержения Банка России Прусакова заявила: «Опубликованная мной информация была озвучена сегодня на заседании фракции КПРФ в ГД, как прогноз, о чем и написано в моем сообщении». «А насчет вырывания из контекста, я не стенограмму выкладываю, а основные посылы, озвученные сегодня главой Центробанка», – подчеркнула депутат.

Напомним, Банк России на заседании совета директоров 25 октября повысил ключевую ставку до 21%, что стало абсолютным рекордом с февраля 2022 года. Накануне заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин подтвердил, что ЦБ допускает дальнейшее повышение ключевой ставки в декабре.

Октябрьское решение вызвало критические замечания не только бизнес-сообщества, но представителей правительства РФ. Ранее негативный эффект высокой ключевой ставки констатировал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, назвав это путем к банкротству. Сейчас, по его словам, серьезные трудности испытывает оборонная промышленность и «АвтоВАЗ».

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / ЦБ РФ

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