МИД России заявил об ответе на закрытие корпункта Первого канала в Германии

МИД России предписал журналистам немецкого вещателя ARD покинуть территорию РФ после закрытия властями ФРГ корпункта Первого канала. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», – сказала Захарова на брифинге.
Ранее Первый канал сообщил, что власти ФРГ закрывают его немецкое бюро, а корреспондент и оператор должны покинуть страну.
Москва, Светлана Антонова
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