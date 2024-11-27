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Среда, 27 ноября 2024, 17:50 мск

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МИД России заявил об ответе на закрытие корпункта Первого канала в Германии

МИД России предписал журналистам немецкого вещателя ARD покинуть территорию РФ после закрытия властями ФРГ корпункта Первого канала. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», – сказала Захарова на брифинге.

Ранее Первый канал сообщил, что власти ФРГ закрывают его немецкое бюро, а корреспондент и оператор должны покинуть страну.

Москва, Светлана Антонова

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