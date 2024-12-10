Лукашенко раскрыл секрет «Орешника»

Минск готовит площадки для размещения комплекса «Орешник», пусковая установка которого производится в Белоруссии. Как сообщил президент республики Александр Лукашенко, решение о его боевом применении будет решаться совместно с Россией, а цели будет определять Белоруссия.

«Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разметить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены <…>. У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим», – пояснил Лукашенко, слова которого приводит его официальный сайт.

«Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: «Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне». «То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился», – добавил президент.

Лукашенко уточнил, что в «Орешнике» пусковая установка производится в Белоруссии. «В «Орешнике» вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая <…> Установку, конечно, мы сделаем для себя сами – пусковую. Ну а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится», – уточнил белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что это очень мощное оружие, что показало его применение по заводу «Южмаш» на Украине. «Это там, где производилось в Советском Союзе в том числе ракетное оружие. А потом ядерными боеголовками оснащалось. Огромный завод. Глубиной 4-5 этажей под землей. Его нет. Один удар «Орешника», и этого завода практически нет. На всю глубину», – сказал он.

Президент Белоруссии рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения «Орешника», как в случае с тактическим ядерным оружием с десятками боеголовок на территории республики.

«Если у нас будет обычное такое мощное оружие («Орешник»), прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то другими БМП, ракетами, они крепко подумают. Потому что ответ будет серьезный. И действительно против этого оружия противоядия нет. Его невозможно перехватить, сбить и так далее», – констатировал Лукашенко.

Минск, Анастасия Смирнова

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