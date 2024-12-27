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Пятница, 27 декабря 2024, 18:28 мск

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МИД России опроверг данные переговорах относительной версий авиакатастрофы в Актау

Министерство иностранных дел России выступило с опровержением сообщений о проведении переговоров с представителями Казахстана и Азербайджана о выработке версий авиакатастрофы в Актау 25 декабря, в которой погибли 38 человек.

«В Cети с подачи находящихся в натовских странах иноагентов распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники Центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря 2024 года авиакатастрофы в г.Актау. Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось», – подчеркнул МИД России.

«Расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами. Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ. Считаем попытки сделать пиар на трагедии людей недостойными и неприемлемыми», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стоит отметить, что в Кремле сегодня отказались комментировать авиакатастрофу и ее причины до завершения официального расследования, но знакомы с версиями о том, что крушение самолета могло произойти якобы из-за попадания в него средств ПВО.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Авиакатастрофы

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