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Суббота, 28 декабря 2024, 16:26 мск

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Путин извинился перед Алиевым за авиакатастрофу

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым обсудил тему крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане и извинился за трагический инцидент.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства «принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».

«В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», – уточнили также в Кремле.

В настоящее время Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты. Два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и СК РФ. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

Напомним, самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение неподалеку от казахстанского Актау утром 25 декабря. На борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В авиакатастрофе 38 человек погибли, 29 – выжили и были госпитализированы. Среди выживших – девять россиян.

Москва, Светлана Антонова

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