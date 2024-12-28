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Суббота, 28 декабря 2024, 18:15 мск

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Пробоины на фюзеляже: Алиев рассказал Путину, что самолет «Азербайджанских авиалиний» подвергся внешнему воздействию в России

Ильхам Алиев. Фото из архива kremlin.ru

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», потерпевший крушение 25 декабря около казахстанского Актау, перед катастрофой подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Азербайджана.

«Президент Ильхам Алиев отметил, что пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление, был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов. Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия», – уточнили детали разговора в пресс-службе Алиева.

Как отмечается, в ходе телефонного разговора Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что 25 декабря пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, подвергся в воздушном пространстве России физическому и техническому воздействию извне, в результате чего произошел трагический инцидент, ещё раз выразил глубокие и самые искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«В ходе беседы главы государств обсудили серьезное и всестороннее расследование всех деталей этой трагедии и привлечение виновных к ответственности», – уточнила пресс-служба главы Азербайджана.

Алиев также отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин крушения организована группа, состоящая из международных экспертов, которая уже приступила к деятельности. Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией следственный процесс будет проводиться абсолютно прозрачно и общественности будет регулярно предоставляться информация.

Баку, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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