Путин поговорил с Токаевым о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний»

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым о крушении пассажирского самолета «Азербайджанские авиалиний», в результате которого 25 декабря погибли 38 человек, в том числе граждане обоих государств.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны обменялись соболезнованиями.

«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечёт к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», – уточнили в Кремле.

Предполагается, что лидеры двух стран будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал российскому лидеру, что потерпевший крушение самолет получил повреждения в воздушном пространстве РФ. «Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление, был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов. Глава государства (Алиев) подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия», – уточнили детали разговора Путина и Алиева в пресс-службе президента Азербайджана.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube