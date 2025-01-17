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Пятница, 17 января 2025, 19:20 мск

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Россия пропустит инаугурацию Трампа

Архив. Фото: nbcnews.com

Никто из официальных представителей России не будет присутствовать на церемонии вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На инаугурации (Трампа) никто не будет представлять Россию», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что обычно на таких церемониях присутствует посол.

«Если временному поверенному направлено приглашение, то он будет присутствовать», – добавил Ушаков.

Напомним, в октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла в США. О новом назначении не сообщалось.

Москва, Светлана Антонова

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