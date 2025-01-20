Европа готовит «дорожную карту» по полному отказу от энергоносителей из России

Еврокомиссия намерена в ближайшие три месяца представит «дорожную карту» по полному отказу от российских энергоресурсов. По словам представителя ЕК Анны-Каисы Итконен, ориентировочно этот план будет представлен, скорее всего, в марте.

«Еврокомиссар по энергетике обещал представить этот план в первые сто дней работы Еврокомиссии (начавшей работу в новом составе с 1 декабря 2024 года). То есть у нас есть еще немного времени до его презентации», – цитируют ее слова «Прайм».

При этом представитель Еврокомиссии признала, что в ЕС продолжаются поставки российских нефти и газа, уточнив, что эта «проблема» будет включена в «дорожную карту».

Ранее сообщалось, что государства ЕС активно закупают российский природный сжиженный газ (СПГ) в рекордных объемах.

Брюссель, Светлана Антонова

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