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Понедельник, 20 января 2025, 18:47 мск

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Европа готовит «дорожную карту» по полному отказу от энергоносителей из России

Фото: ec.europa.eu

Еврокомиссия намерена в ближайшие три месяца представит «дорожную карту» по полному отказу от российских энергоресурсов. По словам представителя ЕК Анны-Каисы Итконен, ориентировочно этот план будет представлен, скорее всего, в марте.

«Еврокомиссар по энергетике обещал представить этот план в первые сто дней работы Еврокомиссии (начавшей работу в новом составе с 1 декабря 2024 года). То есть у нас есть еще немного времени до его презентации», – цитируют ее слова «Прайм».

При этом представитель Еврокомиссии признала, что в ЕС продолжаются поставки российских нефти и газа, уточнив, что эта «проблема» будет включена в «дорожную карту».

Ранее сообщалось, что государства ЕС активно закупают российский природный сжиженный газ (СПГ) в рекордных объемах.

Брюссель, Светлана Антонова

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Метки / Европа

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