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Вторник, 21 января 2025, 19:13 мск

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Госдума поддержала возможность дополнительного отпуска для родственников участников СВО

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которыми родители и супруги раненых участников СВО могут получить право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году.

Согласно документу, в случае окончательного одобрения законопроекта работодатель обязан будет предоставить такой отпуск на срок, указанный в заявлении. При этом в случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) смогут оформить дополнительный отпуск (без сохранения заработной платы) сроком до 14 дней независимо от того, предусмотрено это коллективным договором или нет.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, в настоящее время указанные меры частично уже действуют, но распространяются не на всех участников СВО. Закон усилит социальную защиту фронтовиков и членов их семей, повысит гарантии на отпуск.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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