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Воскресенье, 2 февраля 2025, 14:27 мск

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В России возбудили уголовное дело против командира ВСУ, отдавшего приказ о ракетном ударе по интернату в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе по зданию школы-интерната в Судже Курской области, где находились мирные жители.

В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц.

По данным министерства обороны РФ, ракетный удар был нанесен 1 февраля.

Москва, Светлана Антонова

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