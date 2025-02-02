Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе по зданию школы-интерната в Судже Курской области, где находились мирные жители.
В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые.
В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц.
По данным министерства обороны РФ, ракетный удар был нанесен 1 февраля.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»