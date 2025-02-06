В Госдуме высказались за выход России из ВОЗ

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой высказался за выход России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его оценке, «настало время тщательно расследовать деятельность ВОЗ».

«На время расследования российское членство нужно, как минимум, приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться», – заявил политик в своем телеграм-канале.

«После выхода США из ВОЗ, ее ключевым спонсором, учитывая совместные доли, станут структуры, аффилированные с Биллом Гейтсом. У меня вопрос: почему Россия руками и ногами держится за членство в «организации», которая совсем скоро будет на корню принадлежать человеку с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении?» – отметил Толстой.

Ранее о выходе из ВОЗ заявили США, которые были главным спонсором этой организации. Накануне стало известно об аналогичном решении Аргентины.

Москва, Анастасия Смирнова

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