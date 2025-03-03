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Понедельник, 3 марта 2025, 17:08 мск

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Цены на бензин в Москве снова повысились

На московских автозаправках активизировалось повышение цен. За последнюю неделю с 24 февраля по 3 марта средняя стоимость бензина Аи-95 увеличились на 12 копеек – до 62,74 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА), которые приводит «Прайм».

Как отмечается, подорожание обеспечено за счет сетей АЗС «Газпром нефти», «Роснефти» и «Тебойла».

Вместе с тем бензин Аи-92 вырос цене на 8 копеек – до 56,71 рубля.

Средняя стоимость дизельного топлива увеличилось на 5 копеек – до 69,77 рубля за литр. Дизтопливо подорожало в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет. Больше всего цена выросла на заправках «Газпром нефти» – на 31 копейку за литр.

Москва, Светлана Антонова

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