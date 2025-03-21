Центробанк РФ сохранил ограничения на денежные переводы за рубеж

Банк России сохранил ещё на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Как говорится в сообщении регулятора, эта мера будет действовать до 30 сентября 2025 года включительно.

При этом граждане России и физические лица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

В то же время сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более $10 тысяч. Суммы переводов определяются по официальному курсу валют на дату получения банком поручения об операции.

Физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, уточнил ЦБ.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Москва, Светлана Антонова

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