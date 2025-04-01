Путин обсудил на Совбезе террористическую деятельность Киева

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему террористических угроз. При этом глава государства обратил внимание на действия Киева в рамках договоренностей о прекращении ударов по энергосистемам.

«Мы обсудим сегодня дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Вопрос очень важный, здесь и комментарии дополнительные не нужны… Но прежде, чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать вопрос (министру обороны РФ) Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договорённости, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», – сказал Путин, открывая совещание Совбеза.

Ранее министерство обороны РФ ежедневно информировало, что Киев не соблюдает договоренность о прекращении ударов по энергосистеме России. В частности, накануне в результате удара украинских боевиков в Белгородской области без света остались более 1200 человек. «Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России», – подчеркнули сегодня в Минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

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