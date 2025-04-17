Мораторий на удары по энергетическим объектам: Кремль сообщил, что пока без новых указаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новые распоряжения относительно моратория на удары по энергетическим объектам, который нарушает киевский режим, пока не поступали.
«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», – сказал представитель Кремля в комментарии ТАСС.
Мораторий был объявлен 18 марта после переговоров президентов РФ и США сроком на 30 дней, которые истекают 17 апреля. При этом украинская сторона в ежедневном режиме нарушала эту договоренность. ВСУ атаковали энергетические объекты в России в целом ряде регионов.
В частности, по данным Минобороны России, только за последние сутки было нанесено 10 ударов, которые привели к перебоям в электроснабжении в Тульской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской и Курской областях.
Москва, Елена Володина
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