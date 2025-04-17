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Четверг, 17 апреля 2025, 19:36 мск

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Мораторий на удары по энергетическим объектам: Кремль сообщил, что пока без новых указаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новые распоряжения относительно моратория на удары по энергетическим объектам, который нарушает киевский режим, пока не поступали.

«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», – сказал представитель Кремля в комментарии ТАСС.

Мораторий был объявлен 18 марта после переговоров президентов РФ и США сроком на 30 дней, которые истекают 17 апреля. При этом украинская сторона в ежедневном режиме нарушала эту договоренность. ВСУ атаковали энергетические объекты в России в целом ряде регионов.

В частности, по данным Минобороны России, только за последние сутки было нанесено 10 ударов, которые привели к перебоям в электроснабжении в Тульской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской и Курской областях.

Москва, Елена Володина

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