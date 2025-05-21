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Среда, 21 мая 2025, 17:09 мск

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ПВО обезвредили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силами ПВО Минобороны России уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – уточнил он в своем телеграм-канале, не уточнив других деталей.

Как сообщало Министерство обороны России, сегодня над московским регионом в течение ночи были сбиты шесть БПЛА, в дневное время – еще три.

Москва, Елена Володина

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Метки / Украина

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