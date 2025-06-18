В Кремле прокомментировали заявление Трампа о «вчерашнем разговоре» с Путиным

Президент США Дональд Трамп, делая заявление о «вчерашнем» разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным, скорее всего, имел в виду их последнюю телефонную беседу 14 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков.

«Сейчас так жизнь настолько насыщенна политическими событиями, что, когда ты говоришь вчера, подразумеваешь ретроспективу в три-четыре дня, как минимум», – пояснил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Последний разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня.

Москва, Анастасия Смирнова

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