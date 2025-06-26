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Четверг, 26 июня 2025, 17:04 мск

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Мособлдума поддержала ограничения продажи алкоголя

Сегодня Московская областная дума одобрила в первом чтении законопроект, который ограничит продажу алкоголя в магазинах и общепите, расположенных в многоквартирных домах (МКД) со входом со стороны двора.

Как уточнил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, документ предполагает, что с 1 сентября в Московской области в общепите в МКД будет запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 08:00.

«По просьбам наших жителей мы также ввели дополнительные ограничения – магазины с выходом во двор больше не смогут реализовывать спиртное. Новый законопроект пресекает появление псевдокафе в освободившихся после закрытия таких магазинов помещениях. В частности, он предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена только с 13:00 дня до 15:00», – отметил он в своем телеграм-канале.

Москва, Анастасия Смирнова

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