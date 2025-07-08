Госдума проголосовала за расширение оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно одобрила в первом чтении законопроект, дополняющий перечень оснований, по которым прекращается гражданство РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что в настоящее время прекращение приобретенного гражданства возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями УК РФ, включая преступления, связанные с бандитизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организацией преступного сообщества, шпионажем, госизменой.

Законодательной инициативой предлагается дополнить перечень ещё 8 основаниями, включив:

совершение насильственных действий сексуального характера;

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма;

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;

пропаганду нацистской атрибутики или символики;

сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны;

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов;

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

«Планируем в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта до конца июля», – уточнил спикер Госдумы.

Москва, Анастасия Смирнова

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