В России увеличат пособия по беременности и родам для студенток

Госдума утвердила во втором и третьем чтениях закон об увеличении размера пособий по беременности и родам женщинам, обучающимся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях.

Предполагается, что выплаты будут повышены до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся.

Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, сказано в пояснительной записке. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.

Закон после одобрения Совета Федерации и подписи главы государства вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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