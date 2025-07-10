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Четверг, 10 июля 2025, 18:26 мск

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В МИД России назвали «технической» паузу в диалоге Москвы и Вашингтона

В диалоге Москвы и Вашингтоне нет торможения, но есть «техническая пауза». Об этом сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза», – пояснил он.

«Думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, будут рассмотрены», – уточнил заместитель министра иностранных дел России.

Ранее сегодня сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Куала-Лумпуре. По итогам их встречи было заявлено, что Москва и Вашингтон намерены придерживаться поиска мирных путей в разрешении конфликтных ситуаций.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / США

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