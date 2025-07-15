Госдума дополнительно расширит перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Нижняя палата российского парламента намерена дополнительно расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ планируется утвердить до 23 июля.

«Мы его (законопроект об основаниях для лишения приобретенного гражданства) дополнили до 72 статей УК РФ. Но в ходе обсуждения… звучали предложения еще расширить основания», – отметил он.

«Сегодня с депутатами Государственной Думы обсудили возможные статьи УК РФ, предусматривающие дополнительные основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации еще по 9 статьям УК РФ», – уточнил Володин.

Речь идет о таких статьях, как:

убийство;

развратные действия в отношении ребенка;

половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста;

вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего;

организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего;

изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов;

групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью;

понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера;

понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц;

организация незаконной миграции;

любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

«Планируем выйти на принятие закона до 23 июля. Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы», – подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, в Россию должны приезжать те, кто будут соблюдать наши законы, уважать традиции, культуру, знать язык. «А тот, кто не соблюдает законы, не должен быть гражданином нашей страны», – констатировал Володин.

Москва, Анастасия Смирнова

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