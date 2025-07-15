Депутаты ГД поддержали ужесточение наказания для иноагентов

В России ужесточится ответственность иноагентов за несоблюдение порядка деятельности. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Государственной думы.

В частности, документ предполагает отмену условия о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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