Работодателей допустят до аттестации учащихся колледжей

Госдума поддержала во втором и третьем чтениях закон, который предполагает форму профессионалитета для обеспечения участия работодателей в образовательном процессе и аттестации учащихся колледжей.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, работодатели смогут принимать участие в управлении учебным заведением, организации образовательной деятельности на всех этапах разработки и реализации программ подготовки, включая практические занятия.

«В колледжах, где применяется форма профессионалитета, будут формироваться управляющие советы из представителей образовательной организации, ее учредителя и работодателей. Такой совет будет рассматривать и согласовывать образовательные программы, кандидатов на пост руководителя колледжа, объем приема учащихся на бюджетные места», – отметили в парламенте.

Еще одно нововведение предполагает проведение демонстрационного экзамена в качестве основной формы итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования с использованием контрольно-измерительных материалов. Такой экзамен планируется проводить в условиях и на оборудовании, приближенном к конкретному производству, что позволит работодателям оценить навыки и возможности выпускников.

После одобрения Советом Федерации и подписи главы государства закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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