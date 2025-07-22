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Вторник, 22 июля 2025, 20:14 мск

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Из российского проката исчезнут фильмы с дискредитацией традиционных ценностей

Нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которое регулирует правила выдачи прокатного удостоверения на массовые кинопоказы фильмов.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, новый закон расширяет перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм, в том числе из-за наличия материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание.

Кроме того, Министерство культуры РФ сможет вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение для актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей.

В свою очередь, владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей должны будут по требованию Роскомнадзора в течение суток прекратить распространение фильма или сериала, если в отношении него отозвано прокатное удостоверение или выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Предполагается, что после одобрения Совета Федерации и подписи главы государства закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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