Международные резервы России достигли нового рекорда

Объем международных резервов России увеличился до нового исторического рекорда. Об этом сообщает Центробанк РФ.
В частности, резервы по состоянию на 26 декабря 2025 года составили $763,9 млрд.
Регулятор пояснил, что увеличение произошло «в основном из-за положительной переоценки».
Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.
Москва, Анастасия Смирнова
