Вторник, 13 января 2026, 18:13 мск

Международные резервы России достигли нового рекорда

Объем международных резервов России увеличился до нового исторического рекорда. Об этом сообщает Центробанк РФ.

В частности, резервы по состоянию на 26 декабря 2025 года составили $763,9 млрд.

Регулятор пояснил, что увеличение произошло «в основном из-за положительной переоценки».

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

