«АнтиРоссия» из Грузии уже не получится -несмотря на колоссальное давление со стороны США, официальный Тбилиси не присоединился к антироссийской коалиции. На повестке дня – вопрос выстраивания добрососедских отношений с Россией. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил грузинский политик, генеральный секретарь партии «Солидарность во имя Мира» Темур Пипия. По его словам, противостояние между политическим руководством Грузии и госдепартаментом США прошло точку невозврата, но в стране всё еще не исключен новый «цветной переворот».

«Новый День»: Темур, вы потомок знаменитого Мелитона Контария – одного из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Как вы считаете, сможет ли кто-то «поставить на колени» Россию, одержать над ней победу, как заявляют лидеры Запада?

Темур Пипия: Последние 30 лет в Грузии царит антисоветизм. Антисоветская идеология возведена в ранг государственной. Но, несмотря на это, Грузия гордится своим прошлым, связанным с советским периодом и особенно с Великой Отечественной войной. Конечно, я не являюсь исключением и при каждом удобном поводе подчеркиваю причастность моих предков к великой Победе над фашизмом.

Нынешнее противостояние между Западом и Россией – такое же глубокое и антагонистическое, каким было тогда, во время Второй Мировой. И Россию никто не сможет поставить на колени. Во-первых, она вовремя вышла из состояния опьянения «западничеством», «демократией, свободой и либерализмом». Во-вторых, у России – великий положительный опыт Победы и освобождения мира от тотальной угрозы фашистского порабощения. У России есть уникальный советский опыт преодоления экономической разрухи и эпохального социального подъема. И это создает морально-политический стержень для великого возрождения.

«Новый День»: Судя по последним событиям, Грузия пытается отстоять свой суверенитет. И все-таки в итоге – куда движется официальный Тбилиси: в ЕС или как самостоятельный субъект?

Темур Пипия: Официальный Тбилиси на данный момент, по своей воле во всяком случае, никуда не движется, а занимается самосохранением. Он старается не повторить авантюру 2008 года, когда преступная проамериканская власть организовала военную агрессию против спящего города Цхинвали, спровоцировала гибель мирного населения. Под угрозой исчезновения оказалась тысячелетняя государственность Грузии.

Несмотря на колоссальное давление со стороны США, Грузия не присоединилась к антироссийской коалиции. Противостояние между политическим руководством Грузии и госдепартаментом США прошла точку невозврата. Уже это обстоятельство тянет Грузию в сторону постсоветского пространства и ставит вопрос неотлагательного выстраивания добрососедских отношений с Россией. А это, в свою очередь, качественно оздоровит ситуацию в Южном Кавказе в целом.

«Новый День»: Удастся ли Западу открыть в Грузии второй фронт против России, создать новую «антиРоссию»?

Темур Пипия: На этот вопрос частично уже ответил. Из Грузии «антиРоссия» уже не получится. У нас есть тридцатилетний горький опыт такого состояния, когда Грузия следовала не своим интересам, а служила продолжением грязной руки Вашингтона в нашем регионе. Кроме того, сама Россия четко обозначила свои интересы, конкретизировав их в отношении в том числе Черноморского и Южно-Кавказского регионов. Это здорово поможет охладить горячие головы и аргументированно преодолеть сопротивление на пути единения наших народов. Уже помогает!

«Новый День»: Ощущается ли в Грузии русофобия?

Темур Пипия: Конечно, нет! Несмотря на антироссийскую пропаганду, которая продолжается в том числе и на государственных информационных ресурсах, Грузии не смогли привить русофобию. Что касается регулярно организующихся провокаций, разжигающих русофобию, на них нужно реагировать именно как на провокации. Не больше и не меньше! Нельзя их освещать по всем каналам, распространяя на всю грузинскую общественность. В Грузии орудует хорошо оплачиваемый и снабженный всем необходимым для этого инкубатор ненависти и вражды. Но его влияние постепенно ослабевает и скоро сведется на нет!

«Новый День»: Готова ли Грузия выдержать давление и противостоять антироссийским санкциям Запада?

Темур Пипия: Очень трудно противостоять тотальному давлению западных «партнеров» такой маленькой стране, как Грузия. В конце октября пройдут важнейшие парламентские выборы, что может стать поводом для дестабилизации обстановки. В условиях, когда правящая «Мечта» не имеет массовой поддержки со стороны населения, повтор цветного переворота реален. Грузинское общество, в том числе и мы с моими друзьями, сделает всё для того, чтобы этого не допустить. Последнее слово все-таки за правоохранительными структурами Грузии, которые призваны защитить законность и стабильность в стране.

«Новый День»: На ваш взгляд, реально ли полное восстановление дружественных отношений Грузии и России? В какой перспективе?

Темур Пипия: Восстановление дружеских отношений с РФ напрашивается всем ходом событий в Грузии и вокруг неё. Необходимость преодолеть ненормальное состояние, когда у соседних, традиционно дружеских стран, нет даже дипломатических отношений, всё чаще подчеркивается и политическими кругами России. У нас есть острые вопросы межгосударственных отношений, которые непросто разрешить, но нашему союзу альтернативы нет!

Мы твердо уверены, что после парламентских выборов и Тбилиси, и Москва сделают конкретные и очень важные шаги в этом направлении. По всей видимости, Москва готова к такому повороту, а у официального Тбилиси просто другого выхода нет.

Нам предстоит повторить новый Георгиевск (договор Российской империи с объединённым восточно-грузинским царством Картли-Кахети (иначе Картлийско-Кахетинским царством, Восточная Грузия) был заключён 24 июля (4 августа) 1783 года в крепости Георгиевск, – прим. ред).

Тбилиси – Москва, Ольга Ветрова

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