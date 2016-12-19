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Публикации за 19.12.16

Участок «желтой» ветки московского метро закрылся до 28 декабря

Участок «желтой» ветки московского метро закрылся до 28 декабря

В московском метро до 28 декабря закрыт участок Калининско-Солнцевской линии от «Парка Победы» до «Делового центра». Как сообщил официальный портал правительства Москвы, это связано с необходимостью проведения работ по вводу в эксплуатацию трех новых станций.

В период с 19 по 28 декабря будут закрыты для входа и выхода будут закрыты станции «Деловой центр» и «Парк Победы», а также переход между «Деловым центром» и «Выставочной». Станция «Парк Победы» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Как предполагается, в течение 10 дней специалисты подключат технологическое оборудование и проведут обкатку путей, чтобы ввести в эксплуатацию участок «Парк Победы» – «Раменки».

Новый участок «желтой» ветки планируется открыть до нового года.

Москва, Мария Вяткина

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