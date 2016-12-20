Российские власти признали нарушения содержания под стражей националиста Белова

Публикации за 20.12.16

Один из лидеров русских националистов Александр Белов (Поткин), который признан виновным в экстремизме и хищении денег БТА-банка, получит компенсацию в 2,5 тысячи евро после признания российскими властями нарушений содержания его под стражей.

Как сообщила его адвокат Ирина Хрунова, Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу российских властей о принятии односторонней декларации по делу Белова (Поткина) о содержании под стражей в течение 15 месяцев. По ее словам, в этой декларации правительство РФ признало нарушения, а именно его длительный арест и волокиту в обжаловании, и согласилось выплатить заявителю 2,5 тысячи евро, передает РИА «Новости».

Белов был задержан 15 октября 2014 года в московской гостинице «Интурист Коломенское» по делу о хищении 5 млрд долларов у вкладчиков БТА-банка. Кроме того, Он также обвинялся в создании экстремистского сообщества с целью «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки в республике».

Как следует из материалов дела, создать экстремистское сообщество в Казахстане Белову предложил бывший председатель совета директоров БТА-банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Националист согласился, а для деятельности сообщества использовал похищенные в БТА-банке средства, считает следствие.

Руководя сообществом, следует из обвинения, Белов в интернете инициировал референдум по национальным вопросам, «преследовавший возбуждение вражды на национальной почве», а также создал проект «Злой казах».

Гособвинитель просил суд приговорить Белова к девяти годам колонии общего режима. Мещанский суд Москвы в августе приговорил его к 7,5 годам заключения. В сентябре стало известно, что защита обжаловала приговор.

Сам Белов не признает вины и утверждает, его оговорили. Защита в ходе прений попросила суд вынести оправдательный приговор.

Москва, Светлана Антонова

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