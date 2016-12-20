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Публикации за 20.12.16

Российские власти признали нарушения содержания под стражей националиста Белова

Российские власти признали нарушения содержания под стражей националиста Белова

Один из лидеров русских националистов Александр Белов (Поткин), который признан виновным в экстремизме и хищении денег БТА-банка, получит компенсацию в 2,5 тысячи евро после признания российскими властями нарушений содержания его под стражей.

Как сообщила его адвокат Ирина Хрунова, Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу российских властей о принятии односторонней декларации по делу Белова (Поткина) о содержании под стражей в течение 15 месяцев. По ее словам, в этой декларации правительство РФ признало нарушения, а именно его длительный арест и волокиту в обжаловании, и согласилось выплатить заявителю 2,5 тысячи евро, передает РИА «Новости».

Белов был задержан 15 октября 2014 года в московской гостинице «Интурист Коломенское» по делу о хищении 5 млрд долларов у вкладчиков БТА-банка. Кроме того, Он также обвинялся в создании экстремистского сообщества с целью «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки в республике».

Как следует из материалов дела, создать экстремистское сообщество в Казахстане Белову предложил бывший председатель совета директоров БТА-банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Националист согласился, а для деятельности сообщества использовал похищенные в БТА-банке средства, считает следствие.

Руководя сообществом, следует из обвинения, Белов в интернете инициировал референдум по национальным вопросам, «преследовавший возбуждение вражды на национальной почве», а также создал проект «Злой казах».

Гособвинитель просил суд приговорить Белова к девяти годам колонии общего режима. Мещанский суд Москвы в августе приговорил его к 7,5 годам заключения. В сентябре стало известно, что защита обжаловала приговор.

Сам Белов не признает вины и утверждает, его оговорили. Защита в ходе прений попросила суд вынести оправдательный приговор.

Москва, Светлана Антонова

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