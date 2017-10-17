Националист Белов направил жалобу в Европейский суд по правам человека

Один из лидеров русских националистов Александр Белов (Поткин), который приговорен к 3,5 годам заключения за экстремизм, направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщила его адвокат Ирина Хрунова.

По ее словам, в уголовное деле есть два эпизода экстремизма – один их них был в Казахстане, то есть российский суд не мог его рассматривать, а второй – основан на показаниях двух свидетелей, «которых он в глаза не видел», передает РИА «Новости».

«В жалобе мы говорим, что приговор был незаконен и не соответствует нормам конвенции. Преследование было связано не с уголовной составляющей, а в принципе с его фигурой и тем трендом, который был на тот момент в стране – все известные умеренные или не очень националисты были так или иначе привлечены к уголовной ответственности», – отметила адвокат.

Как сообщал «Новый День», Белов был задержан 15 октября 2014 года в московской гостинице «Интурист Коломенское» по делу о хищении средств у вкладчиков казахского «БТА-банка». Кроме того, он обвинялся в создании экстремистского сообщества с целью «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки в республике».

По данным обвинения, создать экстремистское сообщество в Казахстане Белову предложил бывший председатель совета директоров «БТА-банка» и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Следствие считает, что националист согласился, а для деятельности сообщества использовал похищенные в банке средства.

Руководя сообществом, по данным следствия, Поткин в Интернете инициировал референдум по национальным вопросам, «преследовавший возбуждение вражды на национальной почве», а также создал проект «Злой казах».

Как считает следствие, целью была подготовка к проведению различных протестных акций, «нагнетание межнациональных конфликтов и изменение конституционного строя Казахстана».

Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года приговорил Белова к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Гособвинение настаивало на девяти годах лишения свободы. Тогда суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – казахстанского БТА-банка – на 4,9 млрд рублей.

В апреле 2017 года Мосгорсуд снял с Белова обвинение в «отмывании денег в составе организованной группы», оставив ему наказание за экстремизм, а срок наказания был снижен до 3,5 лет.

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура направила представление в Верховный суд с целью опротестовать смягчение приговора Белову.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.17

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