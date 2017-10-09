Дело Белова готово к пересмотру: прокуратура подала кассацию

Решение Мосгорсуда, снизившего срок бывшему лидеру запрещенного в России Движения против нелегальной иммиграции Александру Белову (Поткину) с 7,5 до 3,5 лет заключения, будет опротестовано в Верховном суде РФ. Несогласие высказала прокуратура – с кассационным представлением обратился заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек. Он потребовал направить дело на новое рассмотрение, чтобы учесть в приговоре махинации со средствами казахского БТА-банка, пишет «Коммерсантъ».

Адвокат националиста Иван Миронов сообщил, что пока не получил на руки документы из прокуратуры, но при этом добавил, что удивляется «упорству прокуратуры», так как «обычно апелляционные решения принимаются прокурорами как должное».«Но, видимо, не в нашем случае», – добавил Миронов.

По его сведениям, представление уже изучил один из судей Верховного Суда, и можно ожидать, что до 29 октября дело будет назначено к рассмотрению в президиуме Верховного Суда.

Напомним, ранее Мосгорсуд снял с Белова обвинение в «отмывании денег в составе организованной группы», оставив ему наказание за экстремизм. Дело националиста связано с уголовным преследование экс-владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, которому ставится в вину многомиллиардное мошенничество.

По версии следствия, националист со своими соратниками от имени Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами.

По данным издания, следствие уже назначило по фактам отмывания похищенных средств БТА-банка несколько новых финансово-экономических экспертиз.

Как сообщал «Новый День», Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года приговорил Белова к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Гособвинение настаивало на девяти годах лишения свободы. Тогда суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – казахстанского БТА-банка – на 4,9 млрд рублей.

Согласно первоначальному обвинительному заключению, легализация средств казахского банка проводилась, в частности, через покупку земельных участков в Домодедовском районе Подмосковья – ими, согласно позиции обвинения, управлял Белов.

Кроме того, как считает следствие, участники группы подыскивали оппозиционных активистов на территории Казахстана и России и тренировали их на территории Киргизии в одном из пансионатов у озера Иссык-Куль. Целью была подготовка к проведению различных протестных акций, в том числе референдума для формирования негативного отношения к местным властям, а также «нагнетание межнациональных конфликтов и изменение конституционного строя Казахстана».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.10.17

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