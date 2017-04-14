Суд «скостил» срок заключения Александру Белову почти в два раза

Публикации за 14.04.17

Московский городской суд снизил с 7,5 до 3,5 лет срок заключения бывшему лидеру признанного экстремистским и запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции» (ДПНИ) Александру Белову (Поткину), который был осужден по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка.

Суд частично удовлетворил жалобу защиты на решение суда первой инстанции и отменил приговор по части 4 статьи 174 УК РФ (легализация средств, полученных незаконным путем), отправив дело в данной части в прокуратуру Центрального округа Москвы. Таким образом, было отменено решение о взыскании 4,9 млрд рублей по гражданскому иску потерпевшей стороны – казахстанского БТА-банка, передает «Интерфакс».

При этом суд исключил из дела показания ряда свидетелей и отягчающее обстоятельство – особо активную роль в совершении экстремистских преступлений, соединив ранее вменявшиеся фигуранту эпизоды в один.

Адвокат Белова, комментируя ситуацию, отметил, что с учётом вынесенного решения националист выйдет на свободу в течение года. «Можно уже на УДО подавать», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года приговорил Белова к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Гособвинение настаивало на девяти годах лишения свободы. Тогда суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – казахстанского БТА-банка – на 4,9 млрд рублей.

Белов был задержан 15 октября 2014 года. 23 октября ему было предъявлено обвинение в легализации денежных средств. 17 октября 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал до 30 ноября его домашний арест, однако 23 октября изменил меру пресечения на содержание в СИЗО.

По данным следствия, в период с 2012 по 2014 годы Белов в составе группы лиц «разработал схему и совершил ряд действий, направленных на легализацию имущества, полученного преступным путем». Националист подозревается в том, что со своими соратниками от имени экс-владелец БТА-банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами.

Согласно обвинительному заключению, легализация средств в частности проводилась через покупку земельных участков в Домодедовском районе Подмосковья – ими, согласно позиции обвинения, управлял Белов.

Кроме того, как считает следствие, участники банды подыскивали оппозиционных активистов на территории Казахстана и России, тренировали которых на территории Киргизии в одном из пансионатов у озера Иссык-Куль. Целью была подготовка к проведению различных протестных акций, в том числе референдума для формирования негативного отношения к местным властям, а также «нагнетание межнациональных конфликтов и изменение конституционного строя Казахстана».

Помогал Белову, по версии следствия, в частности, Петр Милосердов, который стал вторым организатором сообщества и скрылся от уголовного преследования. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Сам Белов не признавал вины в инкриминируемых ему преступлениях и утверждал, его оговорили. Защита в ходе прений попросила суд вынести оправдательный приговор.

Москва, Анастасия Смирнова

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